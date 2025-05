Contro il Verona per proseguire la propria rincorsa allo Scudetto, ma con un occhio inevitabile a quello che sarà l’appuntamento per eccellenza, quello di Champions League contro il Barcellona. Massimiliano Farris, che oggi è chiamato a sostituire lo squalificato Simone Inzaghi, spiega le scelte tecniche effettuate per la gara di stasera ai microfoni di Sky Sport.

Cambia qualcosa il fatto di sapere che il Napoli ha vinto?

“Cambia che dobbiamo vincere altrimenti non possiamo più sperare. Non dipende più da noi, quello che dipende è rimanere agganciati”.

Che risposte volete dai cambi di oggi e che pensiero è rivolgendosi al Barcellona?

“Abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali in questo periodo, la scelta era non mettere a rischio chi ha dato tantissimo a Barcellona. Poi ci aspettiamo risposte importanti da chi gioca oggi, ne sono consapevoli anche loro e quindi ci aspettiamo una grandissima prestazione”.

