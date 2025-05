Massimo risultato con il minimo sforzo: l'Inter batte 1-0 il Verona e tiene ancora accese le speranze di scudetto, restando a -3 dal Napoli a tre giornate dalla fine del campionato. Come aveva chiesto Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, prima del fischio d'inizio: "Cosa abbiamo imparato a Barcellona? Che sono forti, e lo sapevamo (ride, ndr). La partita era quella che avevamo studiato, poi si può discutere se potevamo limitare meglio Yamal o cose così. È stato straordinario lui, poi potevamo togliergli qualche metro. C'è motivo di orgoglio per essere arrivati lì, vogliamo regalare un'altra soddifazione alla nostra gente, sapendo che sarà difficile", le sue parole in conferenza stampa.

Quanta importanza date a non prendere gol?

"La fase difensiva è importante per tutte le squadre. Quest'anno abbiamo subito più dell'anno scorso; cerchiamo di dominare il gioco, facendo tanta fase offensiva. Probabilmente non c'è stata la lucidità nello stare attenti ad alcune situazioni, sia da parte dei giocatori che da parte dello staff. Se siamo arrivati a questo punto, credo che il lavoro fatto sia stato più che positivo".

Come stanno Pavard e Lautaro in vista di martedì?

"Sono a rischio al momento, purtroppo Lautaro non si è allenato: oggi è più no che sì. ma tenteremo anche l'impossibile. Pavard ha dato disponibilità, decideremo durante il riscaldamento della partita".

Come sta la squadra?

"Volevamo far recuperare energie mentali a chi è sceso in campo a Barcellona. Il morale è importante, quindi aver dimostrato di poter competere contro Barcellona, Bayern, City e Arsenal è una iniezione positiva. Oggi serviva quella stessa iniezione per i ragazzi che hanno giocato meno, hanno fatto una partita seria. Ognuno di loro può darci una mano".

Ha letto le parole di Conte?

"Non commento le dichiarazioni degli altri allenatori. A oggi non dipende più da noi lo scudetto, il nostro compito è vincerle tutte per non avere rammarico".

Vi arrabbiate quando qualcuno dice che anche con la Champions sarebbe una stagione fallimentare?

"Non so se qualcuno lo abbia detto, ma sorriderei... Basta vedere l'elenco della squadre che vincono le Champions... Non credo lo abbiano detto, vogliamo coronare la stagione con questo sogno. Ci sono più possibilità in Champions, sembra assurdo, sapendo che affronteremo una squadra clamorosa".