Cheikh Niasse è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare Inter-Verona 1-0: "Il ginocchio? Non mi fa male, ero solo stanco", la battuta del numero 10 dell'Hellas.

Ci aspettavamo un Verona più propositivo.

"Dovevamo fare di più, impareremo da questo match. Il campionato non è finito, mancano ancora tre gare, sappiamo che dobbiamo lottare per i tifosi e per la squadra".

Domenica prossima ci sarà la gara decisiva con il Lecce.

"Pensiamo gara dopo gara, saranno tre finali. Dovremo dare tutto".

Cosa ci dici del tuo futuro?

"Ho in mente solo il Verona, voglio fare del mio meglio fino a fine stagione. Poi ci sarà tempo di pensare a tutto il resto".