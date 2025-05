Presente a bordocampo insieme ad Hakan Calhanoglu per incitare i compagni, Lautaro Martinez punta con decisione a recuperare per la partita di martedì contro il Barcellona. E le sensazioni, riferisce Sky Sport prima dell'inizio della partita col Verona, sono positive: non sarà facile per il tipo di problema, ma lui sta facendo di tutto per recuperare in tempo. Puntando anche sulla bravura dei preparatori e sulla forza di volontà del capitano, il Toro vuole mettersi a disposizione e dare la palla a Simone Inzaghi.

Saranno importantissime le prossime 48 ore, ma lo sguardo è quello di chi ha un'enorme voglia di bruciare le tappe e stare al fianco dei compagni per la sfida che vale la finale di Monaco di Baviera.

