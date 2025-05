Asllani per una volta migliore in campo. Succede in Inter-Verona, con la Gazzetta dello Sport che premia l'albanese con un 6,5: "Tre cose buone, le migliori di tutta l’Inter: il rigore, il destro da fuori e l’assist per la testa di Arnautovic. Merita i complimenti dei compagni".

Discreto anche l'apporto di Zalewski (6,5): "Viva la faccia, uno che salta l’uomo, merce rara nella rosa nerazzurra. Ottimo per 60 minuti, un po’ in calo quando passa a destra. Merita la conferma".

Non deludono neppure i "soliti" De Vrij e Carlos Augusto: 6,5 anche per loro. Poi una lunga sfilza di 6: Martinez, Bisseck Darmian, Mkhitaryan, Dimarco e Taremi.

Non mancano i bocciati. Il peggiore è Correa (5): "Non offre nulla, tocca centomila volte il pallone senza arrivare mai a incidere. Incredibile il passaggio corto per mandare in porta Arnautovic".

Non vanno oltre il 5,5 Frattesi, Zielinski e Arnautovic. Senza voto Acerbi entrato solo nel finale.