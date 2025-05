Dopo il riassetto organizzativo che ha provocato la scissione in vari gruppi uniti comunque sotto l'unica bandiera nerazzurra, la Curva Nord è pronta per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Nel corso della partita contro il Verona, tramite megafono è stato annunciato che non ci saranno i primi 20 minuti di sciopero ma che l'obiettivo è creare un clima caldissimo.

In tal senso, è arrivato l'invito a tutto il pubblico di arrivare allo stadio martedì "con la testa giusta".