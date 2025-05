"Grande stagione da parte dell'Inter, mia a tratti perché quando ero in forma sono arrivati gli infortuni. L'ultimo l'ho sofferto tanto, spero di tornare il prima possibile al migliore della forma per le ultime partite in campionato e Champions". È questo il primo concetto espresso da Piotr Zielinski ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio di Inter-Verona.

Oggi è una chance importante per te.

"Ovvio, sarà importante non solo per me ma anche per gli altri che hanno giocato di meno. Dobbiamo dare segnali importanti al mister. Non è ancora finita, abbiamo partite importanti e dobbiamo essere pronti".

