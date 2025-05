"Stiamo facendo una grandissima stagione, le tre sconfitte di fila ci hanno fatto male ma siamo un grande gruppo. Dovevamo mettere pressione al Napoli oggi, ora pensiamo a martedì che sarà una grandissima partita". Così Josep Martinez, parlando in conferenza stampa, dopo Inter-Verona.

Il Barcellona ha vinto solo 2-1 con il Valladolid.

"Ho visto una squadra offensiva, hanno tanto talento. Con tanti cambi, non è facile fare la partita perfetta".

San Siro sarà un inferno martedì.

"Sarà un fattore importante, noi siamo pronti a tutto. Abbiamo già fatto grande partite qui, dobbiamo dare tutto per tentare di conquistare una finale storica".

Che Inter vedremo martedì? Vi state esercitando per i rigori?

"Dobbiamo migliorare nel possesso palla perché il Barcellona soffre quando non ha la sfera. Per quanto riguarda i rigori, vedremo domani: evidentemente li studieremo".

Pensi che alcuni veterani che avete in rosa avranno più fame degli altri?

"Siamo una squadra ambiziosa, vale lo stesso per il Barcellona. Una semifinale di Champions non capita tutti gli anni, possiamo fare la storia".