Nonostante l'avversario non proprio di blasone e una corsa Scudetto che sta lasciando spazio al sogno Champions League, il pubblico nerazzurro non ha fatto mancare il suo apporto all'Inter anche nella partita casalinga contro il Verona. Come comunicato dal club, sono 70.222 gli spettatori presenti al Meazza, di cui 678 nel settore ospiti.