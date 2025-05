Nel corso dell'Assemblea della Lega Serie A andata in scena ieri mattina in videoconferenza, l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha informato le società di una ricca proposta arrivata dall’Australia per ospitare una partita di campionato. Un'occasione che, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, potrebbe essere colta dal Milan, dal momento che per l'inizio del 2026, con San Siro indisponibile dal 10 gennaio all'8 febbraio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sia i rossoneri che l'Inter sono alla ricerca di uno stadio. Resta però un nodo da sciogliere, precisa il Corsera: la volontà della UEFA che finora non ha mai dato l'ok a progetti del genere. I club confidano nell'opera di convincimento di Gabriele Gravina, vicepresidente della UEFA.