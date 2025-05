Prima del calcio d’inizio della gara contro il Verona, Piotr Zielinski arriva in postazione Sky Sport per la consueta presentazione prepartita: “Sicuramente questa gara ci deve preparare al meglio per martedì. Dobbiamo vincere per pensare al Barcellona e preparare al meglio la partita contro di loro. Ma ora pensiamo al Verona”.

Quanto è importante tenere aperta la corsa Scudetto?

“Dobbiamo fare il massimo. Abbiamo perso qualche punto e non dipende tutto da noi. Dobbiamo vincere stasera e le prossime tre partite, poi i conti si faranno alla fine”.

Come stai?

“Sto migliorando, a Barcellona ero più reattivo. Ho sofferto un po’ però sono contento di essere tornato, la mia condizione crescerà”.