Ad Appiano Gentile c’è una flebile speranza che Lautaro Martinez possa recuperare almeno per la panchina per martedì, quando a San Siro arriverà il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. "Le percentuali sono basse, molto basse, ma la forza di volontà di Lautaro per un impegno del genere potrebbe fare la differenza", sottolinea Tuttosport.

Intanto stasera contro il Verona sarnno tanti i big tenuti a riposo, su tutti Thuram, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mlhitaryan e Dimarco. oltre allo squalificato Calhanoglu e all'altro infortunato Pavard, con la speranza che il francese riesca a tornare contro i blaugrana altrimenti Bisseck "sarà chiamato a un lavoro extra, sempre che Inzaghi non opti per Darmian braccetto". L'ex Torino stasera giocherà da quinto di destra, ma le new entry saranno anche De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski, Arnautovic e Correa in attacco.