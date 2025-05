Partita carambolesca e spettacolare al Tre Fontane di Roma, dove l’Inter ferma la capolista e guadagna consapevolezza e soprattutto fiducia e centimetri in una lotta playoff, ora più che mai serratissima. La squadra di Andrea Zanchetta approccia bene al match, salvo poi soccombere ad un doppio svantaggio che i giallorossi si erano costruiti zelantemente e con voglia di ammazzare l’avversario in un primo tempo che sembrava aver indirizzato l'incontro quasi definitivamente. Nella ripresa il tecnico nerazzurro mischia le carte in maniera profetica e riprende un risultato che per poco non ribalta. Topalovic prima, Mosconi dopo mettono la gara sul 2-2 e sempre Mosconi, prima di Bovo, e dopo di Lavelli sfiora il 2-3 che non arriva mai ma la dice lunga su mentalità, spirito e cuore di questo gruppo.

LIVE MATCH

ROMA-INTER 2-2

(Coletta 19', Della Rocca 35'; Topalovic 55', Mosconi 58')

93' - L'arbitro fischia tre volte: finisce 2-2 Roma-Inter Under 20.

90' + 1' - Concessi 3 minuti di recupero.

83' - Corner dal quale viene fuori un'azione ancora pericolosissima dei nerazzurri, ancora una volta ad un passo dal 3-2. Bovo si inventa un tacco alla Thuram sul quale De Marzi si fionda come un gatto e allunga ancora in calcio d'angolo.

82' - Che ingresso in campo per Mosconi! È ancora il 18 dell'Inter a far percorrere un brivido ai padroni di casa, salvati da un ottimo De Marzi che devia in corner.

81' - Bomba di Marazzotti, Calligaris resta sul posto e respinge coi pugni la potente conclusione.

77' - Ancora un cambio per l'Inter: fuori Zanchetta, al suo posto entra Bovo.

74' - Azione personale di Lavelli che prima si libera di forza di un avversario, poi calcia appena fuori area trovando la respinta di De Marzi. Che poi blocca la successiva conclusione di Berenbruch.

70' - Nella Roma fuori Seck, entra in campo Nardin.

69' - Fallaccio di Cama su Berenbruch, ci starebbe anche un giallo che però Rinaldi non estrae.

66' - Il 30 di Zanchetta non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto Manuel Pinotti.

65' - Problemi agli adduttori della coscia sinistra per Jack De Pieri.

63' - Arriva il momento della staffetta in attacco: fuori Spinaccè, dentro Lavelli

62' - Ammonito Marazzotti per simulazione.

IL GOL DI MOSCONI: I cambi di Zanchetta riprendono la partita in tre minuti. Punizione di Cocchi sulla quale non arriva Alexiou ma Mosconi sì. Colpo di testa e De Marzi guarda la palla infilarsi in rete

58' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! MOSCONIIIIII trova la zampata e fa 2-2!

56' - Doppio cambio nella Roma: finisce la partita di Almaviva e Graziani, dentro Marazzotti e Levak.

IL GOL DI TOPALOVIC: Magia dello sloveno che arriva prima di un avversario sull'assist in scivolata di Cocchi e con una bordata da fuori area fa secco De Manzi, riaprendo la partita

55'- GOOOOOOOOOOOOOL! TOPALOVICCCCCCCCC accrocia le distanze: 2-1!

55' - Roma ad un passo dal 3-0 con Della Rocca che però calcia altissimo.

53' - Corner lunghissimo di Zanchetta, Alexiou prova la torre di testa ma sul pallone arriva De Marzi in uscita che blocca.

49' - Fallo su Della Rocca, primo cartellino giallo per Garonetti.

48' - Azione pericolosa dell'Inter innescata da un cross di De Pieri sul quale nasce un flipper con De Marzi che non interviene in maniera impeccabile e deve ricorrere all'aiuto di un compagno che spazza via la sfera.

47' - Inter che inizia con un piglio aggressivo la ripresa, subito corner guadagnato da Mosconi che non porta frutti.

----------

12.04 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: si riparte.

12.03 - Cambi per l'Inter: Topalovic per Venturini e Mosconi per Zouin.

Partita dai due volti quella giocata fin qui dall'Inter di Zanchetta che approccia e inizia bene una gara che col passare dei minuti cambia totalmente padrone e storia. I nerazzurri arrivano al Tre Fontane arrembanti e anche in buona forma, ma i padroni di casa prendono consapevolezza dopo un approccio deludente e al 19esimo il gol di Coletta dopo un'azione personale spenge gli entusiasmi e la lucidità soprattutto degli interisti. La squadra di Zanchetta ci mette qualche giro d'orologio di troppo prima di tornare in partita e quando sembra aver ritrovato la verve per reagire Della Rocca fa 2-0 e complica la strada dei milanesi.

--------------

46' - È quella dell'11 dell'Inter l'ultima azione del primo tempo. Rinaldi fischia due volte e manda le due squadre a riposo sul doppio vantaggio giallorosso.

45' - Inter che prova un ultimo tentativo verso la porta giallorossa con Spinaccé che innesca una ripartenza, ma nel tentativo di trovare Zouin viene anticipato e murato.

44' - Azione telefonata in area di rigore dell'Inter, con la Roma che tenta di trovare varchi verso Calligaris ma la difesa resiste e Matteo Cocchi spazza il pericolo.

40' - Berenbruch prova la botta da fuori, esaltando i riflessi di De Marzi che respinge in corner un tiro con l'insidia della deviazione di un compagno.

35' - Pericolosità e verve che durano poco alla squadra di Zanchetta, immediatamente punita da un'azione in ripartenza rifinita dalla coppia Graziani-Della Rocca: il primo serve l'assist, l'altro spiazza Calligaris con un tiro morbido toccato anche da Garonetti: doppio vantaggio Roma! 2-0.

33' - Inter tornata pericolosa con Cocchi che scuote la squadra dalla sinistra, mettendo in mezzo un invitante pallone alla ricerca dei compagni ma la difesa di casa è attenta e anticipa i nerazzurri, deviando in corner.

25' - Calligaris salva su Della Rocca. Azione da corner con palla che Almaviva da terra riesce a mettere in mezzo per il compagno che a tu per tu con il portiere nerazzurro calcia a botta sicura trovando il riflesso dell'estremo difensore.

24' - Solito Alexiou a salvare l'Inter. Prima su un'incursione dalla destra di Mannini che mette in mezzo un gran pallone che il capitano spazza in angolo.

19' - Gol della Roma! Coletta! Azione personale del numero 18 che dopo aver ubriacato Garonetti arriva a ridosso dell'area e scaglia un rasoterra che si infila nello spazio tra Calligaris e il suo palo. Brutto errore di Berenbruch

19' - Occasionissima Roma: Romano calcia dalla distanza un pallone che diventa velenoso per Calligaris che respinge a terra, servendo però inavvertitamente Della Rocca che forse sorpreso dall'inaspettato regalo si coordina male e calcia in tangenziale.

18' - Bel cross di Cocchi che per poco non trova Zanchetta, la palla finisce sul fondo

17' - Mischia in area giallorossa su corner, Romano salva tutto spazzando il pallone che però torna in possesso dell'Inter.

14' - De Pieri mette il turbo e viene sbilanciato poco prima dell'area di rigore della Roma, l'arbitro lascia proseguire.

11' - Cross di Berenbruch, De Marzi anticipa Spinaccè e blocca. Berenbruch che poi rimane a terra per qualche istante.

7'- Zouin si dimostra subito molto attivo, altro cross sul quale però arriva Reale che appoggia per il proprio portiere.

4' - Tentativo di cross da parte di Zouin sul quale però De Marzi è attento.

---------

11.02 - Fischia Rinaldi: comincia Roma-Inter.

11.01 - Roma alla battuta del primo pallone.

11.00 - Le squadre entrano in campo.

----------

Dopo la sfida contro la Juventus finita in pareggio per 1-1, l'Inter U20 torna in campo per affrontare la sfida ad alta quota contro a Roma capolista per la gara valida per la 36esima giornata di Primavera 1. I nerazzurri si presentano al Tre Fontane da secondi in classifica con 67 punti, alle spalle proprio dei giallorossi, primi indiscussi con 76 punti, nove in più dei rivali. Di seguito le scelte ufficiali di e Gianluca Falsini e Andrea Zanchetta:

ROMA (4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6 Romano, 18 Coletta; 10 Graziani, 24 Della Rocca; 21 Almaviva.

A disposizione: 12 Jovanovic, 32 Kehayov, 7 Marazzotti, 8 Levak, 13 Nardin, 28 Sugamele, 31 Bah, 33 Lulli, 34 Zefi, 37 Ceccarelli, 39 Arduini. Allenatore: Gianluca Falsini.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 25 Zouin.

A disposizione: 21 Zamarian, 6 Mayè, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 27 Pinotti, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Carlo Rinaldi (sez. Bassano del Grappa).

Assistenti: Colavito - Celestino.

