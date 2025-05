Paola Egonu punta ben due Champions League. La stella della pallavolo italiana, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, vuole non solo la Champions femminile di volley (sfumato per via della sconfitta della sua Vero Volley Milano contro Conegliano nella semifinale di Istanbul, ndr), ma anche quella del calcio per la sua Inter: "Champions o Scudetto? Ovviamente entrambi, ma se proprio dovessi farlo sceglierei la Champions".