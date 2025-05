Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions di domani contro la Juventus facendo il punto sullo stato di salute dei suoi uomini: "È umano sbagliare qualche partita. Negli ultimi anni in Serie A non ci sono più partite scontate. Anche noi abbiamo sbagliato qualcosina nel nostro percorso e questo piccolo difettuccio di attenzione che abbiamo avuto nelle ultime trasferte cercheremo di aggiustarlo. Se vogliamo rimanere ad alti livelli, dobbiamo avere l'attenzione altissima".

Per corroborare la sua tesi, Italiano fa un esempio: "Basti pensare all'Inter che dopo aver battuto il Bayern ha perso tre partite, ma poi a Barcellona ha fatto una grandissima prestazione. Ci sono momenti e momenti, che chiaramente vanno gestiti. Anche noi abbiamo avuto la capacità di reagire. Come ho detto a Udine, chi avrà la capacità di sbagliare meno si toglierà delle soddisfazioni".