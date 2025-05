Il Panini Player of the Match è Kristjan Asllani, protagonista della gara di San Siro col rigore che ha spaccato il match. Asllani che arriva in postazione Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera:

Primo gol in campionato, quanto era importante vincere per tenere viva la corsa Scudetto?

“Sappiamo che è difficile perché siamo indietro, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Martedì abbiamo la partita più importante della stagione, oggi serviva vincere, siamo stati bravi anche soffrendo. Ma va bene così”.

Siete andati sotto il pubblico per raccogliere le energie in vista di martedì?

“Certo. Col Bayern i tifosi sono stati fantastici e sarà ancora più bello martedì. Dobbiamo puntare a passare il turno contro la squadra forse più forte, ora dobbiamo recuperare poi pensare a martedì”.

Cosa serve per battere il Barça?

"Tanta voglia e qualità. E magari non basterà perché sono davvero molto forti. Ora abbiamo due giorni per preparare questa gara, credo che di fronte a questo pubblico faremo una grande partita".