Anche Nicola Zalewski, in casa nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dell'Inter sul Verona: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, era importante vincere per restare attaccati. Ora pensiamo a martedì. Ho voglia di restare, non l'ho mai negato. Mi sono inserito benissimo grazie a un gruppo eccezionale".