Dopo il quinto posto alla corsa rosa 2024, il 23enne Antonio Tiberi è la maggiore speranza italiana per il Giro d'Italia 2025 che prenderà il via sabato dall'Albania. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ciclista laziale parla non solo delle sue aspettative, ma anche della sua vita privata e delle sue passioni sportive: "Da piccolo ho praticato basket, karate e nuoto, da tifoso seguo soprattutto gli sport di motori”.

Leclerc o Hamilton?

“Leclerc. Anche se non sono tifoso: mi piace guardare tutto, ma non ho preferenze. Simpatizzo per l’Inter per motivi familiari. E sono contento se vincono la Ferrari e la Ducati perché sono italiano”.