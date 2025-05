Fabio Capello è l’unico allenatore italiano ad aver vinto Champions e Serie A nella stessa stagione. Era la stagione 1993-94, quando i rossoneri ci riuscirono, un anno dopo aver mancato l'obiettivo a causa del ko in finale col Marsiglia. Le parole dell'ex allenatore alla Gazzetta dello Sport.

Qual è il segreto per arrivare in fondo nelle due competizioni?

"La tenuta mentale. In quegli anni non esisteva il turnover, le rose erano più corte e non c’era la possibilità di fare cinque sostituzioni come oggi. Il concetto di riposo era zero. In campo andavano sempre i migliori".

Si giocava anche qualche partita in meno.

"Sì, ma bisogna essere sinceri: la Serie A era di un altro livello rispetto a ora e vincere il campionato era molto più difficile".

Come affrontava partita dopo partita il suo Milan, man mano che la stagione andava avanti?

"Paradossalmente, le gare sulla carta più facili a un certo punto diventano le più difficili. Perché la squadra ci mette sempre la testa se deve giocare in Champions, i rischi sono piuttosto quando vai sul campo di una piccola in campionato e pensi che i tre punti arrivino senza sforzo. All'Inter, secondo me, qualche errore di presunzione in campionato è stato fatto, specialmente dopo il passaggio del turno con il Bayern".

Ritiene che l’Inter abbia staccato un po’ la spina?

"Più che altro che sia stata poco umile o forse semplicemente che abbia pensato troppo alla Champions. I nerazzurri sono la squadra più forte d’Italia e a un certo punto avevano tre punti di vantaggio. Poi Inzaghi ha fatto massiccio uso del turnover, i giocatori hanno messo meno voglia di applicarsi, qualche avversario è stato preso sotto gamba... Va detto che rispetto ai miei tempi si è aggiunta ulteriore pressione. Soprattutto se pensiamo alla copertura mediatica e ai social. Per un calciatore oggi è più difficile conservare le energie mentali".

Come vede il ritorno col Barcellona?

"Da 50 e 50. Mi fa paura la grande qualità dei blaugrana. E il possibile ritorno di Lewandowski farebbe la differenza".