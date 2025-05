Il centrocampista nerazzurro b presenta così a Inter TV la sfida di stasera contro l’Hellas Verona: “È importantissimo, sappiamo di non poter più sbagliare, di vincere tutte le partite possibili e di dover sperare che gli altri scivolino. Oggi è importante anche per preparare martedì, ma pensiamo alla gara di stasera, il Verona ci può far soffrire”.

Oggi servirà tanta mentalità.

“Sarà importante l’aspetto mentale, dobbiamo palleggiare bene, cercare anche qualche tiro da fuori per sbloccare la partita. Dobbiamo vincere e basta. L’Hellas è una buona squadra, dobbiamo stare attenti, concentrati, giochiamo davanti al nostro pubblico. Vogliamo vincere e cercare di essere ancora competitivi”.