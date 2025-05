L’Inter fa il minimo indispensabile e batte 1-0 il Verona a San Siro, restando a -3 dal Napoli e mantenendo viva la corsa scudetto. Con la mente già rivolta alla sfida di Champions contro il Barcellona, i nerazzurri archiviano la pratica in avvio e gestiscono senza rischi. In panchina, al posto dello squalificato Inzaghi, c’è Farris, ma il copione non cambia: turnover massiccio e tre punti portati a casa con maturità.

Il gol decisivo arriva all’8’: il VAR ravvisa un tocco di mano di Valentini, e dal dischetto Asllani è freddo e preciso. L’Inter sfiora il raddoppio con Arnautovic e lo stesso Asllani, ma non affonda. Il Verona si fa vedere solo con un tiro centrale di Sarr, bloccato da Martinez.

Nella ripresa, ritmi blandi e poche emozioni. Correa sciupa un contropiede, mentre Tchatchoua ha l’unica vera occasione per il pareggio, ma Dimarco salva in corner. Nel finale, lo stesso Dimarco tenta un gol da cineteca ma sbaglia mira. L’Inter non incanta, ma fa il suo. Ora occhi puntati sul ritorno con il Barça: in palio, un posto nella finale di Champions League.

Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: