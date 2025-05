Nel post partita di Inter-Verona, Aldo Serena ha analizzato la prestazione dei nerazzurri negli studi di Sky Sport: "Per Inzaghi non era facile preparare questa partita sotto il profilo psicologico - ha spiegato -, soprattutto con l’impegno cruciale di martedì contro il Barcellona all’orizzonte. Per questo ha cambiato tutti gli undici titolari. Alcune risposte positive le ha avute, perché la squadra ha tenuto bene il campo. Nella ripresa il Verona ha alzato il baricentro e ha creato qualche grattacapo, ma l’Inter, pur rimaneggiata, ha voluto fortemente questi tre punti”.

Una vittoria non spettacolare ma importante per restare agganciati al treno scudetto. “Non era il momento di essere brillanti, era fondamentale vincere per mantenere la scia del Napoli”, ha aggiunto Serena.

Poi, un’analisi più profonda sull’aspetto mentale delle cosiddette “seconde linee”: "Il confronto tra titolari e riserve è sempre complicato. Il pubblico si aspetta che Taremi, Correa, Arnautovic facciano le stesse giocate di Lautaro e Thuram, ma spesso non accade. Questo genera delusione, fischi e un clima negativo che si ripercuote su chi scende in campo, minando la fiducia. Per un attaccante è devastante. Chi gioca davanti deve avere la mente libera per tentare un dribbling, un tiro al volo o una giocata difficile. E quest’anno forse le riserve non sono mai riuscite davvero ad acquisire questa tranquillità mentale. Col Barcellona servirà una testa libera, centrata e senza timori per poter creare e colpire”, il messaggio finale di Serena.