Sarà un'Inter completamente rivoluzionata, rispetto alla squadra capace di pareggiare 3-3 a Barcellona mercoledì scorso, quella che stasera scenderà in campo contro il Verona, a San Siro, per la 35esima giornata di Serie A. L'unico 'superstite', secondo Sky Sport, sarà Yann Bisseck, ancora titolare come braccetto di destra in una difesa completata da Stefan de Vrij e Carlos Augusto: il trio farà da scudo a Josep Martinez, una delle dieci novità proposte dal tecnico piacentino.

Cambia tutto a centrocampo e in attacco: in mezzo la linea a cinque sarà composta da Matteo Darmian, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Piotr Zielinksi e Nicola Zalewski; in attacco, spazio all'inedita coppia Arnautovic-Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.

