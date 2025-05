Il vice-tecnico dell’Inter Massimiliano Farris si è presentato anche ai microfoni di Inter TV dopo l’1-0 contro il Verona: “Lo Scudetto? La palla è passata nelle mani del Napoli - ha esordito -, ma il nostro obiettivo era fare una partita seria, intensa e senza cali di tensione. E direi che ci siamo riusciti: non abbiamo concesso quasi nulla, la squadra ha saputo palleggiare con qualità per superare la loro pressione. Non dipende più da noi, ma se il Napoli dovesse lasciare qualcosa, dovremo essere pronti”.

Farris ha evidenziato come, nonostante i tanti cambi, la squadra abbia risposto con maturità: “Quelle che abbiamo visto oggi erano le risposte che ci aspettavamo: serietà, concentrazione, senso del dovere. Venivamo da partite molto intense, tra Coppa Italia, Barcellona e campionato. Era giusto far rifiatare qualcuno e dare spazio a chi ha giocato meno. Hanno risposto bene”.

Sul duello a distanza con il Napoli per il titolo, Farris ha preferito restare pragmatico: “Il Napoli non aveva bisogno di una nostra risposta, sta facendo un campionato straordinario. Noi dobbiamo vincere le ultime tre e, se loro commetteranno un passo falso, dovremo farci trovare lì. Ma intanto pensiamo alla Champions: con Bayern e Arsenal abbiamo dimostrato che ci siamo, anche contro ogni pronostico. Adesso ci aspetta il ritorno, e vogliamo giocarci tutto. La certezza è che questa squadra è cresciuta tanto. Non ha mai smesso di credere e l’ha dimostrato nei momenti più duri. Ora c’è una partita che può valere una finale europea: tutta la nostra concentrazione è lì”, ha concluso.