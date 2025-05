Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura contro l'Inter: "Nel primo tempo siamo stati troppo bassi e quest'aspetto mi ha fatto arrabbiare. Non si può portare l'Inter all'interno dell'area. Nella ripresa siamo stati più aggressivi e coraggiosi, ci è mancato l'acuto per portare a casa punti. Ma sul piano dell'impegno la squadra ha dato tutto. Dobbiamo lasciarci alle spalle questo periodo, abbiamo steccato la partita contro il Cagliari. Ora abbiamo un'altra possibilità, dobbiamo crescere e non ripetere gli stessi errori. Cercheremo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi".

Sull'Inter, Zanetti ha detto: "Ho visto la partita dell'andata dell'Inter, è stata straordinaria. Se la gioca alla grande, è un grande orgoglio per tutto il calcio italiano che l'Inter si giochi una partita così importante. Abbina grande qualità, sa difendere bene e di gruppo come ha fatto nella scorsa partita. Si sono difesi con grande umiltà contro una squadra che difende alta come il Barcellona. Penso che abbia tutte le carte in regola per battere il Barcellona".