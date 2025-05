Le magie di Lamine Yamal messe in mostra durante la partita contro l'Inter hanno stregato anche il tecnico del Monza Alessandro Nesta, che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta ha parlato così del nuovo fenomeno del Barcellona: "Yamal è speciale e non è da mettere a confronto con nessuno perché è disumano. Il fatto è che tutti vengono da quelle parti, quindi un occhio va buttato".