La prossima edizione della Supercoppa italiana si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita con il format a quattro squadre che garantirà 23 milioni di euro alla Lega di A. Il Corriere della Sera rivela però che "el corso dell’assemblea che si è svolta in videoconferenza, l'avvocato nerazzurro Angelo Capellini ha fatto presente "che l’Inter si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggiano oltre al Milan anche il Napoli e il Bologna. La sensazione è che il club interista, stritolato da mille partite, fortemente orientato a giocare la Supercoppa in gara secca, ora attenda di conoscere l’esito del cammino in Champions che potrebbe condizionare anche gli impegni di dicembre, quando si svolge la coppa Intercontinentale - si legge -. Va da sé che la Lega non assisterebbe in maniera passiva a una eventuale rinuncia da parte dell’Inter: una sanzione sarebbe da mettere in conto".

