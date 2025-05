Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex nerazzurro Antonio Candreva ha detto la sua sul momento dell’Inter, sulla vittoria contro il Verona e sulla prossima, decisiva sfida contro il Barcellona in Champions League: "Con il Barcellona sarà un San Siro gremito - ha esordito Candreva -, capace di dare una spinta enorme ai ragazzi. Dopo il grande cammino fatto finora, martedì si sentirà solo il boato della gente. Una partita così importante non può che diventare una spinta in più", ha commentato Candreva con entusiasmo.

L’ex nerazzurro, che con l’Inter sfiorò l’Europa League nel 2020, ha poi aggiunto: "Dell’Inter ho un ricordo bellissimo. Avrei voluto vincere qualcosa di importante, ci siamo andati vicinissimi. È una società grandissima. Io carattere difficile? Mai stato a mio agio con le telecamere, ma oggi mi sento più sereno".

Tra i protagonisti elogiati da Candreva c’è anche Marcus Thuram: "Ha fatto una partita straordinaria a Barcellona, non solo per il gol. Si è sacrificato, ha corso, ha dato una mano anche in fase difensiva. Si è messo completamente a disposizione della squadra".