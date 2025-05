C'è anche la firma di Petar Sucic nella vittoria della Dinamo Zagabria in casa dell'Hajduk Spalato di Rino Gattuso, successo che vale per i Modri il sorpasso in vetta alla classifica proprio ai danni della compagine della Dalmazia. Al termine di una gara incendiaria, contraddistinta anche dalle solite turbolenze tra tifoserie, il futuro interista suggella il successo della squadra ora momentaneamente in mano a Sandro Perkovic firmando, al minuto 101, la rete del definitivo 3-1 raccogliendo una respinta difettosa del portiere avversario Ivan Lucic. Per poi lasciarsi andare ad un'esultanza in stile Cristiano Ronaldo. La rete dell'Hajduk, per la cronaca, porta la firma dell'ex nerazzurro Marko Livaja.

PETAR SUČIĆ WINS THE GAME FOR DINAMO IN ONE OF THE MOST CRUCIAL ETERNAL DERBY’S OF ALL-TIME.



FULL-TIME, 1-3, DINAMO WINS AND GOES TOP OF THE LEAGUE TABLE!



First Dinamo win against Hajduk this season and in what a moment. Sučić wins in the last moment.



️ MaxSport pic.twitter.com/AYQatxGCVM