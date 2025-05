Paolo Stringara ha parlato a 1 Station Radio della semifinale di Champions tra Barcellona e Inter: "In semifinale di Champions ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha messo in difficoltà una squadra come l’Inter, che difende benissimo. Ha fatto cose incredibili. Basterebbe che Yamal abbassasse un attimo il ritmo nel ritorno, e il Barcellona sarebbe ampiamente alla portata dell’Inter, che già ora può giocarsela. Il Barcellona ha fatto una partita eccezionale, ma l’Inter ha dimostrato di saper reagire, di non avere timori reverenziali. Il Barcellona ha intimorito, sì, ma se togli quel giocatore lì, resta un’ottima squadra terrestre.”