L'Hellas Verona va sotto subito e non ha mai la forza di reagire contro l'Inter B. Finisce 1-0 a San Siro, risultato che Paolo Zanetti commenta così in conferenza stampa: "Non sono totalmente insoddisfatto, avrei voluto l'aggressività del secondo tempo anche nel primo. L'Inter ha due squadre, parlare di riserve è un'offesa. Siamo stati troppo bassi a inizio primo tempo, ed è capitato l'episodio che ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo sbracato, nella ripresa siamo stati più aggressivi".

Domenica con il Lecce partita fondamentale.

"Mettiamoci alle spalle questa partita, dobbiamo fare una settimana perfetta. Abbiamo sciupato un match point nello scorso turno, ora ne abbiamo un altro perché, con merito, siamo ancora padroni del nostro destino. Sarr ha chiesto il cambio perché aveva un crampo al polpaccio. Un pari? Non lo so, col Cagliari abbiamo sbagliato perché abbiamo fatto calcoli. Siamo una squadra giovane e ingenua, non sappiamo gestire le situazioni. Dobbiamo solo pensare a fare una prestazione di fame, corsa e qualità. Non avremo di fronte l'Inter, la prepararemo diversamente".

Ti è piaciuto il lavoro dei tuoi esterni?

"Per far male all'Inter bisogna spingere di più. Bradaric si è preoccupato molto più della fase difensiva che della fase offensiva. Potevamo fare meglio anche con altri giocatori. Nella ripresa abbiamo rischiato di più, nel primo tempo siamo stati poco coraggiosi".