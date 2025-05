Giornata di lavoro ad Appiano Gentile ieri per Lautaro Martinez, reduce dall'elongazione del Montjuic che, per forza di cose, lo pone in forte dubbio per il ritorno con il Barcellona.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ieri ha fatto solo terapie, sia mattina che pomeriggio, per poi presentarsi allo stadio per guardare i suoi compagni contro il Verona. "Sicuramente Lautaro farà l’impossibile. Non faccio percentuali, un po’ di speranza c’è, ma al momento è più no che sì...", ha detto Farris a fine partita.

"Quelle due parole, “al momento”, sono le più importanti. E anche il resto del discorso: «Non c’è né tanto né poco ottimismo, bisogna vedere le capacità di recupero del nostro capitano...». Ecco, queste capacità sono storicamente spiccate, come anche quelle di Pavard che corre ancor più veloce del Toro verso il campo: l’Inter potrebbe essere nella versione A addirittura per intero", scrive la Gazzetta.