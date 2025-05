Sebastian Frey, ex portiere nerazzurro, presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida imminente tra l’Inter e l’Hellas Verona: "Sembra una partita facile, ma entrambe le squadre hanno un obiettivo chiaro: l’Inter vuole avvicinarsi allo Scudetto, il Verona cerca la salvezza matematica. L’approccio sarà fondamentale”, ha spiegato Frey, evidenziando anche il dispendio fisico dei nerazzurri nelle ultime settimane. “Hanno speso tanto, serve far rifiatare qualcuno”.

Spazio anche a un commento su Josep Martinez, scelto da Simone Inzaghi al posto di Yann Sommer: “È un portiere di valore, può rappresentare il futuro dell’Inter. Inzaghi fa bene a dare spazio a chi ha bisogno di mettersi in mostra. Quando ha giocato, Martinez ha sempre risposto presente”.

Frey ha poi sottolineato i pericoli tattici della gara: “Una partita semplice può complicarsi se non la approcci bene. Il Verona è pericoloso in ripartenza. L’Inter deve sbloccarla presto e gestirla, siamo nella fase decisiva e non si possono fare più passi falsi”.

Infine, un pensiero sull’attacco: “Arnautovic lo vedo coinvolto, può essere un’arma in più anche in vista della Champions. Mi aspetto un segnale anche da Correa: è il momento di dare risposte”.