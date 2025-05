"Sicuramente vogliamo rimanere lì attaccati perché non si sa cosa può succedere da qui alla fine del campionato. È stata una partita che dovevamo dominare e portare a casa. È, come ho detto, importante rimanere lì". Ha detto Nicola Zalewski dopo il triplice fischio di Inter-Hellas Verona, ai microfoni di DAZN, dove si è presentato al fianco dell'MPV di serata Asllani, autore del gol vittoria.

Arrivato a gennaio e stai vivendo l'emozione della Champions dopo aver vinto la Conference.

"È un motivo di orgoglio per me. Quando ho sentito il mister ho capito subito perché questa squadra è così forte. C'è voglia di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni perché è una squadra forte, che ci crede e ha qualità".

