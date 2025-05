Tutte, ma proprio tutte le big europee, sono pronte a scatenarsi per Franco Mastuantono, il giovanissimo talento del River Plate pronto a mettersi in mostra anche all'imminente Mondiale per Club. Il quotidiano Sport ha raggiunto uno dei suoi formatori, che ha preferito rimanere anonimo, che ne ha descritto le qualità: "Siamo rimasti stupiti dalla sua prima amichevole. Era contro il San Lorenzo. Era fluido, molto calmo e composto. Aveva talento, sì, molto. Sembrava diverso dagli altri, ma non abbastanza per essere una star mondiale. Ha un tiro eccellente, calci spettacolari su palla ferma e buone capacità di dribbling anche in spazi ristretti. È creativo, molto diretto, con un palleggio più messianico che maradonaiano, non so se mi sono spiegato. Attualmente, tutto sommato, è la persona più vicina a Lionel Messi. Deve migliorare il recupero, i passaggi e l'uso della gamba destra. Anche se ci ha lavorato parecchio, è ancora molto mancino. Se riuscirà a perfezionare questi aspetti, sarà inarrestabile".

Ma quale potrebbe essere la squadra giusta per lui? "Il Real Madrid è la sua squadra. Nel calcio inglese, potrebbe essere più difficile per lui perché in Inghilterra non ci sono pause. Mentre in Argentina, come in Spagna, il gioco è più spezzettato. Potrebbe funzionare molto meglio. Lì non c'è un centrocampo. Per lo stile di gioco di Franco, il Real Madrid è migliore del Barcellona".