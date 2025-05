Per la prima volta nella sua storia, il Como ottiene la sua quinta vittoria consecutiva in Serie A dimostrando di non essere assolutamente sazio dopo la certezza aritmetica della salvezza. I lariani di Cesc Fabregas sbancano il Tardini di Parma grazie alla rete firmata da Gabriel Strefezza al minuto 78, che proietta i biancoazzurri sempre più in alto in classifica, coi ducali che nel finale creano una serie di occasioni tutte passate dai piedi di Dennis Man, che ne spreca almeno un paio in maniera clamorosa. La squadra di Cristian Chivu rimane comunque a +6 sulla zona calda della classifica.

Dopo due mesi, l'Udinese torna a vincere in campionato e lo fa in casa del Cagliari imponendosi col punteggio di 2-1. Apre le marcature Oier Zarraga per i friulani al 27esimo, pareggia Nadir Zortea al 35esimo poi arriva il colpo vincente bianconero firmato da Thomas Kristensen che al minuto 61 trova la sua prima rete italiana e suggella il successo degli uomini di Kosta Runjaic. Per la squadra di Davide Nicola parecchi fischi dai tifosi della Unipol Domus dopo la fine della partita.