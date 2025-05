Intervenuto a DAZN prima di scendere in campo in casa dell'Inter, l'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti ha dettato le linee guida che i suoi ragazzi dovranno seguire nel match di questa sera a San Siro.

Oggi sei in emergenza nello stadio più difficile…

"Sì siamo in emergenza e dovremo sicuramente attingere alle risorse della squadra. In altre occasioni siamo rimasti senza giocatori importanti ma abbiamo risposto da gruppo, ed è ciò che dovremo fare questa sera fermo restando che affronteremo una squadra fortissima che vorrà dimostrare la squadra che è. Noi dobbiamo essere umili e affamati".



Ieri ha parlato di negatività e paura di non farcela. Gli altri risultati vi hanno dato un po’ di serenità?

"Noi dobbiamo trovare serenità nelle prestazioni. Ne abbiamo persa un po’ dopo dieci partite fatte bene, steccando la più importante. Ci è venuto un po’ di braccino, ma dobbiamo reagire e guardare avanti. So cosa può dare questa squadra, altrimenti non saremmo qui. Ora dobbiamo ritrovare quello spirito, a partire da questa sera".

Cosa vuoi vedere nell’approccio stasera?

"Intanto voglio una reazione caratteriale e soprattutto ci deve tornare anche un po’ la voglia di soffrire che per un momento abbiamo abbandonato. Abbiamo provato a fare un calcio diverso e abbiamo dimenticato la cosa più importante che è la fame, conquistare la palla, correre di più dell'avversario. E non possiamo farlo, non possiamo puntare solo sulla qualità, dobbiamo sempre andare su alcune caratteristiche e spero che la partita scorsa ci sia servita da lezione".