Mattia Mannini, terzino della Roma Primavera, parla ai canali ufficiali del club capitolino dopo il pareggio contro l'Inter di Andrea Zanchetta di questa mattina: "icuramente per loro, da un punto di vista di classifica, era più importante fare risultato per rimanere in corsa per il primo posto, però noi volevamo dimostrare che lo volevamo a tutti i costi anche noi. Era una partita difficile, ma bellissima da giocare, che magari potremmo ritrovarci anche più avanti, perciò dovevamo affrontarla con l’atteggiamento giusto. Direi che abbiamo fatto quasi un tempo per uno, possiamo dire, quindi potevamo sicuramente fare qualcosa di più, però ci teniamo stretto questo primo posto”.

Nel secondo tempo che cosa è successo?

“Chiaramente loro potevano solo attaccare, grande pressione, cercare il gol a tutti i costi, ma chiaramente se poi arriva vuol dire che qualcosa anche da parte nostra c’è stato, noi siamo calati in qualcosina e non ce lo possiamo permettere nelle partite che verranno più avanti. Quindi, dobbiamo rimanere concentrati 90 minuti, sfruttare il doppio vantaggio se mai capiterà, perché sarà importante, e non mollare nulla perché arriveranno grandi partite”.