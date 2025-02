Secondo la Gazzetta dello Sport, quella di ieri al Franchi è stata una prestazione senza macchie per Doveri che giudica bene gli episodi principali, anche se qualche volta fischia un po’ troppo.

In realtà, già nel primo tempo, mancano due gialli: uno per Mandragora, che entra coi tacchetti su Lautaro nettamente fuori tempo; un altro a Comuzzo, che stende Thuram che punta l'area dal lato corto fermando una promettente azione offensiva dell'Inter.

La rosea, invece, segnala solo il gol giustamente annullato a Carlos Augusto per fuorigioco alla mezzora del primo tempo: il brasiliano parte in posizione irregolare sul tiro di Bastoni. Tutto buono sul raddoppio della Fiorentina: Richardson recupera palla in maniera corretta su Calhanoglu.