L'Inter batte la Cremonese 2-0 e continua la fuga in vetta al campionato, ma l'episodio che ha coinvolto Audero lascia senza parole. Gli aggiornamenti e le possibile conseguenze. Spazio anche al calciomercato che chiude oggi alle ore 20. Il mercato dell'Inter, salvo clamorosi colpi di scena, si chiude con zero acquisti e la cessione in prestito di Palacios (oltre quelle di Asllani e Carboni).

Il video
Sezione: Focus / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Print