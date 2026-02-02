L'Inter batte la Cremonese 2-0 e continua la fuga in vetta al campionato, ma l'episodio che ha coinvolto Audero lascia senza parole. Gli aggiornamenti e le possibile conseguenze. Spazio anche al calciomercato che chiude oggi alle ore 20. Il mercato dell'Inter, salvo clamorosi colpi di scena, si chiude con zero acquisti e la cessione in prestito di Palacios (oltre quelle di Asllani e Carboni).