Il Corriere dello Sport promuove Simone Sozza, che ieri ha diretto senza troppe ansie Sassuolo-Inter. "Partita non complicatissima per Sozza, prossimo internazionale (gennaio 2022). L’ha portata a casa con 31 falli fischiati (un po’ troppi, visto il match) e cinque cartellini gialli: inizia sanzionando Asllani e Ferrari per due trattenute in ripartenza. Qualche protesta (timida) per un presunto fallo di mano di Barella sul tiro di Lauriente: in realtà, il pallone colpisce in pieno volto il nerazzurro, che ha il braccio largo (da qui la protesta) ma il pallone non finisce lì. Nessun dubbio sulla rete dell’1-1: al momento del lancio di Rogerio, ci sono tre nerazzurri a tenere in gioco Frattesi in gioco: Acerbi, Bastoni e Dimarco". Nessun lavoro per il VAR Guida.