Lautaro Martinez è stato impiegato per 79' nella partita tra Argentina e Benin che ha sancito l'addio alla nazionale argentina di Lionel Messi. La partita è finita 3-0 e alla fine il 10 è riuscito a segnare il suo 126° gol con la camiseta albiceleste, distribuendo anche due assist. A segno sono andati Otamendi al 48' e Nico Paz al 61', in entrambi i casi serviti proprio da Messi, che poi ha chiuso i conti dagli undici metri.

Ora per Lautaro Martinez si prospetta il ritorno in Italia, dove è atteso al centro sportivo di Appiano Gentile tra giovedì e venerdì, a meno che Chivu non decida di concedergli i due giorni di riposo che ha lasciato agli altri giocatori reduci dagli impegni con le nazionali. Diventa in ogni caso complicato pensare di poter vedere Lautaro come titolare nella partita di sabato alle 18 contro il Parma.