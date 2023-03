Joe Jordan, doppio ex della sfida di stasera tra Tottenham e Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue considerazioni anche su Antonio Conte, dato in Inghilterra come possibile rientrante all'Inter.

Jordan, Pioli parte dall’ 1-0 dell'andata: è favorito?

"Al 51%. Pesano i due gol sbagliati con Thiaw e De Ketelaere, ma il Milan si è ripreso. A gennaio sembrava che la squadra stesse colando a picco, ma Pioli è stato bravo a rialzare la testa".