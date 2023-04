Non avrà una soluzione a breve termine il contenzioso aperto a Milano tra China Construction Bank e Steven Zhang, intentada dai creditori cinesi per aggredire redditi e patrimoni del presidente interista. Secondo Tuttosport, "ci vorranno mesi, fino a un anno, prima che il tribunale di Milano decida". Ieri la prima udienza, le parti si sono aggiornate per il 21 quando verrà fissata una data definitiva per la decisione.