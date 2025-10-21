Paolo Condò parla oggi nel suo editoriale sul Corriere della Sera della situazione in casa nerazzurra. "L’Inter punta con decisione a confermarsi fra le nobili prime otto per godere, come l’anno scorso, di due settimane libere da impegni a febbraio mentre il popolino gioca i playoff. Sapete ormai a memoria che le sue prime quattro partite sono molto più facili delle seconde quattro: l’Union St.Gilloise a casa sua è la meno semplice delle quattro semplici perché non dà punti di riferimento, essendo partita con una vittoria esterna (a casa Psv, mica male) seguita da un crash interno (quattro gol presi dal Newcastle). L’Union, poi, è appena stata esonerata dal suo allenatore: dalla sera alla mattina il talentuoso Pocognoli ha accettato l’offerta del Monaco lasciando i campioni del Belgio in braghe di tela. È stato così ingaggiato David Hubert, che a sua volta ha mollato il Leuven".

Inoltre "l’Inter è l’unica grande a cui risparmiare la ramanzina realizzativa visto che segna sempre (9 gare su 9) e lo fa con tanti uomini: Bonny e Pio Esposito valgono un salto di qualità esagerato su Taremi e Arnautovic".