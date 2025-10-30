Troppa differenza di stazza tra Inter e Fiorentina. Nonostante David De Gea ci abbia provato con quattro parate che su Tuttosport vengono definite "monumentali" contro Baastoni, Dimarco, Dumfries e Bisseck, con un evidente rigore negato ai nerazzurri per un fallo di Comuzzo su Esposito, alla fine l'Inter ha portato a casa il successo.

Solo Sozza, si legge, sul quotidiano, non ha visto il fallo del difensore viola e ce ne sarebbe potutto essere un altro con gli stessi protagonisti già nel primo tempo. Calhanoglu ha scacciato i fantasmi, Sucic ha raddoppiato con un gol strepitoso e il turco ha chiuso i conti. Il tutto dopo 45' eccessivamente scolastici.