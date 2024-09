Tra gli attesi protagonisti di questa sera ci sarà anche Yann Sommer. Come riporta Tuttosport, l'estremo difensore è chiamato a una nuova prova maiuscola per fermare il Manchester City e su tutti Haaland, in uno stato di grazia e a un passo dal centesimo gol coi CItizens.

A Sommer verrà chiesto anche di essere perfetto nel giro-palla, come fece Onana a Istanbul nella finale di Champions di due stagioni fa, quando il camerunese fu un'arma tattica.