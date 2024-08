E' già arrivato, nella testa dei dirigenti dell'Inter, il momento di tessere la tela per arrivare preparati a gennaio, quando cominceranno i contatti per chi va in scadenza nel 2025. Due i ruoli da coprire, nelle previsioni di Tuttosport: un difensore centrale che possa raccogliere l'eredità di Acerbi e De Vrij e un attaccante al posto di Arnautovic, che al momento dovrebbe restare ma saluterà alla scadenza del contratto.

L'innesto in avanti potrebbe essere Jonathan David, già nel mirino di altri club italiani in passato, dal Milan alla Juventus passando per Napoli e Roma, ma ad oggi ancora al Lille. Non sembra intenzionato a lasciare i francesi e nemmeno a rinnovare.

Sarà assai richiesto, si legge, e andranno valutati i costi dell'operazione, tra stipendio e commissioni. A Milano il canadese troverebbe il connazionale Buchanan.