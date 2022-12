L'esplosione di Azzedine Ounahi ha tolto all' Inter un possibile "effetto sorpresa" su un giocatore di cui Piero Ausilio "sapeva benissimo" (come scrive Tuttosport ) quando tutti lo hanno visto all'opera in Qatar .

"Come (purtroppo) avviene in questi casi, l’eco mediatica provocata dal Mondiale ha fatto immediatamente andare alle stelle la sua valutazione. L’Angers si trova per le mani un tesoro e l’ha capito quando il Leicester, pur di averlo già a gennaio, ha presentato un’offerta da 45 milioni, cifra che - manco a dirlo - è fuori portata per il club nerazzurro", riporta ancora Tuttosport. La speranza dell'Inter è che l'Angers trattenga il giocatore fino all'estate e che poi il giocatore giudichi i nerazzurri per un percorso utile alla sua crescita.