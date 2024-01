Secondo l'analisi odierna pubblicata su Tuttosport, la partita contro il Verona ha ribadito la differenza in attacco tra la coppia titolare di attaccanti dell'Inter e i sostituti. Da un lato il grande rendimento della ThuLa, dall'altro quello deludente del duo ArnaSan.

L'austriaco, in particolare, coi gialloblu ha sbagliato tantissimo, mentre il cileno ha creato nulla. I titolari hanno siglato 26 gol e 14 assist, le due riserve 4 gol e 2 assist. Ed p per questo che il club potrebbe tentare un'operazione last minute negli ultimi giorni di mercato. Potrebbero incidere sulla decisione gli eventuali 7 milioni che andranno a chi vincerà la Supercoppa Italiana e il futuro di Sanchez. Se andrà via (ma ad oggi ha rifiutato tutte le proposte per una cessione), l'Inter potrebbe muoversi. Occhio anche al centrocampo qualora dopo Agoumé dovesse partire anche Sensi, ma la coperta ad oggi è più corta soprattutto davanti.

Per l'estate viene monitorato Taremi come colpo a zero, impossibile però anticiparlo a gennaio perché non ci sono più slot per gli extracomunitari (anche in caso di addio di Sanchez). L'ipotesi più praticabile sarebbe quindi quella di un attaccante poco impiegato in Serie A, che conosce già il campionato. Ricerca non facile.